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«Боруссия» объявила о трансфере Джоба Беллингема

«Боруссия» объявила о трансфере Джоба Беллингема
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Дортмундская «Боруссия» объявила о трансфере полузащитника Джоба Беллингема. Футболист перешёл из английского «Сандерленда». Контракт с игроком будет действовать до 2030 года.

Джоб Беллингем, на которого также претендовали «Айнтрахт» и «Лейпциг», выбрал клуб, где до перехода в «Реал» играл его брат Джуд Беллингем.

В прошедшем сезоне Чемпионшипа 19-летний Джоб Беллингем провёл 43 матча, в которых забил четыре гола, сделал три результативные передачи и помог команде выйти в АПЛ через стыковые игры.

«Боруссия» по итогам сезона заняла четвёртое место в Бундеслиге, набрав 57 очков в 34 турах. Отставание от «Баварии» составило 25 очков.

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