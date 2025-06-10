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Экс-тренер «Локомотива» Оганесян — о Комличенко: команде был нужен нападающий, как Дзюба

Экс-тренер «Локомотива» Оганесян — о Комличенко: команде был нужен нападающий, как Дзюба
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Бывший футболист и тренер московского «Локомотива» Саркис Оганесян высказался о переходе в клуб нападающего Николая Комличенко. О переходе форварда из «Ростова» было объявлено сегодня, 10 июня.

«Хорошо, что Комличенко выбрал «Локомотив». Команде был нужен нападающий, как Дзюба. Любой команде нужен такой нападающий. Понятно, что игры бывают разные. Где-то спереди нужен быстрый игрок, где-то — фактурный. С «Локомотивом» многие играют от обороны, поэтому Комличенко был нужен команде. Это хорошее приобретение. Надеемся, что Николай будет играть, как в «Ростове», — сказал Оганесян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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