Комличенко — о переходе в «Локомотив»: было два звонка серьёзных, пропущенных!

Новый нападающий московского «Локомотива» Николай Комличенко ответил на вопрос о входящих телефонных звонках на фоне трансфера в стан железнодорожников. Ранее форвард рассказывал, что главный тренер «Спартака» Деян Станкович пытался уговорить его на переход в стан красно-белых с помощью телефонных разговоров.

— Ну и расскажи, как твой телефон поживал на прошедшей неделе? Много ли было звонков?

— Да, было, как вы знаете, было два звонка серьёзных (смеётся). Пропущенных! А остальные все были, в принципе, будничные. Друзья, семья, агент, тренеры, там с команды ребята все писали, узнавали, спрашивали, что, куда, когда. Ну, я пока не объявлял никому, кроме, конечно, семьи, а всем сказал, скоро всё узнаете и ждите официальных новостей, — сказал Комличенко в интервью клубной пресс-службе.