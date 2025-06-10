«Думаю, всё достижимо». Николай Комличенко — о целях в «Локомотиве»

Новичок «Локомотива» Николай Комличенко высказался о целях московского клуба в следующем сезоне. Он обозначил следующие задачи железнодорожников: выход в финал Кубка России и борьба за наивысшие места в РПЛ.

— Какие вообще ожидания от сезона, от перехода в целом вообще?

— Слушай, большое ожидание, потому что большой клуб с большой историей. Будем бороться за высокие места в таблице, понятное дело, финал Кубка тоже, я думаю, будет задачей номер один. Поэтому, я думаю, все вместе будем бороться за это. Я думаю, что всё достижимо, — сказал Комличенко в интервью клубной пресс-службе.

Напомним, в минувшем сезоне 29-летний Комличенко провёл за «Ростов» 37 матчей во всех турнирах. На его счету девять забитых мячей и четыре результативные передачи. Ранее в СМИ возникали слухи, что к форварду проявляет интерес ряд клубов Российской Премьер-Лиги, включая «Краснодар», воспитанником которого он является, «Спартак», ПФК ЦСКА и другие команды.