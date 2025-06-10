Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Беларусь — Россия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Александр Мостовой высказался о будущем Арсена Захаряна в «Реале Сосьедад»

Александр Мостовой высказался о будущем Арсена Захаряна в «Реале Сосьедад»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист «Сельты» Александр Мостовой высказался о будущем российского полузащитника Арсена Захаряна в «Реале Сосьедад».

«Конечно, мы все смотрим на ситуацию со стороны. Очевидно, что, если Захарян не будет получать игровое время, ему стоит рассмотреть вариант со сменой команды. Но никто не знает, как сложится сезон, вдруг всё наладится. Всем известно, что основная проблема — это травмы. Несмотря на это, мы помним, что ему доверяли: Арсен восстанавливался и сразу выходил на поле. У него долгосрочный контракт, и никто не даст гарантий, что в другом клубе он избежит травм или получит больше игрового времени. А уйти из «Реала Сосьедад» — значит расстаться с крепким клубом, представляющим одну из сильнейших европейских футбольных лиг. Так что решение это очень непростое, и Арсену предстоит многое обдумать»,— сказал Александр Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Баевичем.

Захарян пропустил практически весь минувший сезон из-за различных травм. Всего в прошедшем сезоне россиянин принял участие в четырёх матчах клуба во всех турнирах, проведя на поле всего 78 минут. За это время футболист успел отметиться одним голом и отдать одну результативную передачу.

Материалы по теме
Transfermarkt уменьшил рыночную стоимость Арсена Захаряна на € 6 млн
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android