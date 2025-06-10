Николай Комличенко рассказал, с кем из «Локомотива» пообщался до перехода в клуб

Новичок «Локомотива» Николай Комличенко ответил на вопрос, с кем из стана железнодорожников он успел пообщаться перед трансфером в клуб.

— С кем из железнодорожников больше общался? Может, с кем-то созванивался, спрашивал какие-то моменты?

— Не-не-не. Вот я сейчас в сборной был, и с Барой [Дмитрием Бариновым] поговорил, с Силей [Александром Сильяновым] поговорил, чуть-чуть – с Митрюхой [Антоном Митрюшкиным], с Пиняем [Сергеем Пиняевым]. То есть с пацанами поговорил, чуть-чуть узнал некоторые моменты, нюансы. В принципе, до этого всё знал и всех знал, поэтому особо каких-то неожиданностей не было, — сказал Комличенко в интервью клубной пресс-службе.