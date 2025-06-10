Дмитрий Аленичев назвал трёх лучших футболистов минувшего сезона РПЛ

Экс‑капитан и бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев назвал имена трёх лучших футболистов прошедшего сезона Российской Премьер-Лиги.

«Джон Кордоба — номер один, потому что чемпионат выиграли, это самый лучший нападающий. Второе место отдам Алексею Батракову. Третьим в моём списке станет Маркиньос из «Спартака». Если бы в декабре спросили у меня, то я бы включил сюда Манфреда Угальде, который много забил. Эсекьэль Барко ярко выглядел, как и весь «Спартак» до зимней паузы. Но Угальде сдал, Барко чуть подсел, а Маркиньос очень понравился», — приводит слова Аленичева ТАСС.

По результатам минувшего сезона Кордоба в составе «Краснодара» стал победителем РПЛ и забил 12 голов в 25 матчах турнира. Батраков с «Локомотивом» занял шестое место в чемпионате России, полузащитник поразил ворота соперников 14 раз в 29 встречах. Маркиньос принял участие в 26 матчах чемпионата, в которых отметился 10 результативными передачами.