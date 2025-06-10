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Элвир Рахимич: решение Николича уйти из ЦСКА — странное, он выстроил команду

Элвир Рахимич: решение Николича уйти из ЦСКА — странное, он выстроил команду
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Ветеран московского ПФК ЦСКА Элвир Рахимич отреагировал на решение сербского специалиста Марко Николича покинуть пост главного тренера армейской команды. Об уходе тренера официально было объявлено 9 июня 2025 года. По данным СМИ, Николич продолжит карьеру в греческом АЕКе.

«Удивился, когда прочитал об уходе Николича. Странное решение. Но чтобы понимать, надо быть на месте тренера или клуба. Жаль, что Николич ушёл. Он показал хороший результат в ЦСКА — выиграл Кубок, занял третье место. Марко выстроил команду, хорошо играли», — сказал Рахимич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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