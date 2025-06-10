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Беларусь — Россия. Прямая трансляция
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Беларусь — Россия: прямая онлайн-трансляция товарищеского матча начнётся в 20:00 мск 10 июня 2025 года

Беларусь — Россия: онлайн-трансляция матча начнётся в 20:00 мск
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10 июня сборная России проведёт товарищеский матч с национальной командой Беларуси. Встреча пройдёт на новом Национальном стадионе в Минске (Беларусь), торжественно открытом 7 июня. Начало матча – в 20:00 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
10 июня 2025, вторник. 20:00 МСК
Беларусь
Не начался
Россия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Главным арбитром матча назначен судья Саят Карабаев. Ему будут помогать его соотечественники – ассистенты судьи Юрий Тихонюк и Дмитрий Белоградов. Резервным арбитром стал белорус Амин Кургхели.

В предыдущем матче сборная России сыграла вничью с национальной командой Нигерии со счётом 1:1.

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