Деку высказался о прогрессе Рафиньи после прихода Флика в «Барселону»

Спортивный директор «Барселоны» Деку высказался о прогрессе бразильского вингера Рафиньи после назначения Ханс-Дитера Флика на пост главного тренера.

«Любой тренер может оказать положительное влияние на карьеру игрока, особенно в плане доверия и признания. Если футболист играет хорошо, почему его заменяют? Я думаю, что некоторые тренеры совершают ошибки в этом отношении, и это подрывает уверенность игрока.

Рафинья чувствовал себя увереннее под руководством Флика, и это помогло ему в психологическом плане и отразилось на его игре на поле. Мы не удивлены его великолепным сезоном, потому что мы знали, каким уровнем мастерства он обладает», — приводит слова Деку Barca Universal.

В минувшем сезоне Рафинья принял участие в 57 матчах во всех турнирах, в которых отметился 34 голами и 25 результативными передачами.