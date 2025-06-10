Рахимич высказался о возможном назначении Лички главным тренером ЦСКА

Бывший боснийский полузащитник ЦСКА Элвир Рахимич высказался о возможном назначении Марцела Лички на пост главного тренера армейцев. Ранее 47-летний чешский специалист работал в «Оренбурге» и московском «Динамо».

«Личка — очень хороший тренер и человек. Но пока же только неофициально сообщают о его приходе в ЦСКА. Очень сложно предположить, кто мог бы помочь команде. Можно привести тренера с именем, однако результата не будет. А придёт ноунейм, но покажет результат. Поэтому трудно предположить, как может проявить себя Личка в ЦСКА», — сказал Рахимич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.