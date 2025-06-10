Виктор Мелёхин: дай бог, чтобы «Ростов» в следующем сезоне боролся за медали

Центральный защитник «Ростова» Виктор Мелёхин рассказал об амбициях своей команды в сезоне-2025/2026.

«Дай бог, чтобы «Ростов» в следующем сезоне боролся за медали. Чем раньше, тем лучше. Надеюсь, в скором времени всё будет нормально», — сказал Мелёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

«Ростов» завершил сезон-2024/2025 на восьмом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В активе команды 39 очков в 30 матчах. В Фонбет Кубке России жёлто-синии добрались до стадии Суперфинала, где в серии пенальти уступили московскому ЦСКА (0:0, 3:4 пен.). Виктор Мелёхин принял участие в 26 играх и забил один гол.