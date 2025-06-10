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Стал известен игрок, которого «МЮ» готов включить в сделку по покупке Осимхена

Стал известен игрок, которого «МЮ» готов включить в сделку по покупке Осимхена
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«Манчестер Юнайтед» рассматривает возможность сделать предложение «Наполи» по форварду Виктору Осимхену, включив в сделку нападающего Джошуа Зиркзее. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, «красным дьяволам» также придётся заплатить за возможный переход нигерийского футболиста. «Наполи» интересен Зиркзее, способный обеспечить глубину состава команды после её возвращения в Лигу чемпионов.

Нидерландский футболист перешёл в «Манчестер Юнайтед» летом 2024 года. За этот период он принял участие в 49 матчах во всех турнирах, в которых отметился семью голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

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