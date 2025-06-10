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Сербия — Андорра: онлайн-трансляция матча отбора к ЧМ-2026 начнётся в 21:45 мск

Сербия — Андорра: онлайн-трансляция матча отбора к ЧМ-2026 начнётся в 21:45 мск
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Сегодня, 10 июня, состоится матч 4-го тура европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года, в котором встретятся сборные Сербии и Андорры. Команды будут играть на стадионе «Дубочица» (Лесковац, Сербия). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 21:45 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

ЧМ-2026 — Европа . Группа K. 4-й тур
10 июня 2025, вторник. 21:45 МСК
Сербия
Не начался
Андорра
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

На данный момент сборная Сербии располагается на четвёртом месте отборочной группы K с одним очком в активе. Национальная команда Андорры замыкает таблицу, у них пока что нет набранных очков.

Чемпионат мира – 2026 пройдёт в Канаде, США и Мексике. В финальной стадии турнира сыграют 48 сборных.

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