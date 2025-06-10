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Агент Лички прокомментировал информацию о наличии переговоров с ЦСКА

Агент Лички прокомментировал информацию о наличии переговоров с ЦСКА
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Агент Анатолий Николаев, представляющий интересы бывшего главного тренера «Динамо» и «Оренбурга» Марцела Лички, ответил на вопрос о наличии переговоров с ЦСКА, который ранее покинул сербский специалист Марко Николич.

«Переговоры с ЦСКА? Всё это неправда, мы не ведём никаких разговоров с этим клубом. Наверное, в шорт-листе ЦСКА Личка есть, но переговоров нет. Марцел сейчас отдыхает, мы ждём хорошего предложения», — приводит слова Николаева Sport24.

Личка занимал должность главного тренера «Динамо» с лета 2023 года до мая 2025 года. За этот период под руководством чешского специалиста бело-голубые провели 78 матчей во всех турнирах, в которых 40 раз победили, 17 раз сыграли вничью и 21 раз потерпели поражение.

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