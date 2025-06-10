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«Теперь красно-зелёный!» «Локомотив» поделился кадрами с презентации Комличенко

«Теперь красно-зелёный!» «Локомотив» поделился кадрами с презентации Комличенко
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Московский «Локомотив» поделился кадрами с презентации новичка команды Николая Комличенко. Форвард сборной России перебрался в столичный клуб из «Ростова». Ранее «Чемпионат» сообщал, что игрок подписал со своим новым клубом трёхлетний контракт.

За «Локомотив» Николай Комличенко будет выступать под 27-м номером. Кадры с презентации футболиста были опубликованы в официальном телеграм-канале железнодорожников.

«Теперь красно-зелёный!» — говорится в сообщении пресс-службы клуба в телеграм-канале «Локомотива»

Фото: ФК «Локомотив»

Фото: ФК «Локомотив»

Фото: ФК «Локомотив»

Фото: ФК «Локомотив»

Напомним, в минувшем сезоне 29-летний Комличенко провёл за «Ростов» 37 матчей во всех турнирах. На его счету девять забитых мячей и четыре результативные передачи.

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