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«Манчестер Сити» объявил о переходе вратаря из «Челси»

«Манчестер Сити» объявил о переходе вратаря из «Челси»
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«Манчестер Сити» на официальном сайте объявил о переходе 33-летнего вратаря Маркуса Беттинелли из «Челси». Контракт с английским голкипером рассчитан на год. Беттинелли присоединится к «горожанам» для участия на клубном чемпионате мира.

«Для меня большая честь подписать контракт с «Манчестер Сити». Я восхищался со стороны тем, чего добился этот клуб с тех пор, как сюда пришёл Пеп Гвардиола, и теперь я рад стать частью развития этого успеха.

Надеюсь, смогу внести свой вклад на тренировках, в раздевалке и на поле, а также, что мы сможем выиграть как можно больше трофеев в следующем сезоне», — сказал Беттинелли.

Беттинелли выступал в составе «Челси» с лета 2021 года. За этот период он принял участие в одном матче. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость 33-летнего футболиста составляет € 600 тыс.

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