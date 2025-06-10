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Акинфеев высказался на тему завершения карьеры

Акинфеев высказался на тему завершения карьеры
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Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев дал комментарий на тему возможного завершения карьеры.

«Длинный путь по сей день продлевает футбольное долголетие. Многие говорят: «Сколько тебе, 38? Когда на пенсию?» Ребята, я не то что не наигрался, я хочу принести пользу команде и могу её принести. Всё очень просто», — сказал вратарь в интервью на YouTube-канале Александра Соколовского.

Акинфеев играет за основную команду красно-синих с 2003 года. За это время вратарь шесть раз становился чемпионом России, восемь раз брал Кубок страны, семь раз завоёвывал национальный Суперкубок. Помимо этого, в активе голкипера есть победа в Кубке УЕФА.

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