Джанашия: Комличенко в «Локомотиве» будет выглядеть лучше, чем в «Спартаке»

Экс-форвард «Локомотива» Заза Джанашия прокомментировал переход в столичный клуб нападающего сборной России Николая Комличенко. Ранее сообщалось, что в трансфере игрока из «Ростова» был заинтересован московский «Спартак».

«Локомотиву» очень не хватало такого нападающего, как Комличенко! Это трансфер 10 из 10. В «Локомотиве» он будет выглядеть лучше, чем в «Спартаке». Николай подходит под стиль Галактионова и железнодорожников», — сказал Джанашия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, в минувшем сезоне 29-летний Комличенко провёл за «Ростов» 37 матчей во всех турнирах. На его счету девять забитых мячей и четыре результативные передачи.