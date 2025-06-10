Акинфеев: человек делает свою личность сам

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал о факторах, которые сделали его карьеру успешной.

— Какой процент в твоих результатах заслуга генетических данных и стечения обстоятельств, а какой — усердной работы?

— Про генетику говорить сложно, не два метра ростом, а сверху не слепили, сказав, что буду суперталантливым вратарём. Человек делает свою личность сам.

Удача есть всегда, чуть-чуть в каждом матче, не только в футболе, но и в жизни. У меня было много моментов, когда ты прыгаешь, чувствуешь, что это гол, а потом не понимаешь, как мяч попадает в кончики пальцев, в ногу, — сказал вратарь в интервью на YouTube-канале Александра Соколовского.

Акинфеев выступает за основную команду армейцев с 2003 года. За это время футболист шесть раз становился чемпионом России, восемь раз брал Кубок страны, семь раз завоёвывал национальный Суперкубок. Помимо этого, в активе голкипера есть победа в Кубке УЕФА.