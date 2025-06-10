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Тен Хаг считает, что Грилиш может стать идеальной заменой для Вирца — The Sun

Тен Хаг считает, что Грилиш может стать идеальной заменой для Вирца — The Sun
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«Байер» рассматривает 29-летнего крайнего нападающего «Манчестер Сити» Джека Грилиша в качестве возможной замены для 22-летнего хавбека Флориана Вирца. Об этом сообщает The Sun.

По информации источника, новый главный тренер леверкузенского клуба Эрик тен Хаг считает, что английский футболист может стать «идеальной заменой» для Вирца. «Горожане» хотят выручить с продажи Грилиша около £ 40 млн (€ 47,2 млн). При этом интерес к 29-летнему вингеру также проявляют «Тоттенхэм», «Ньюкасл» и «Астон Вилла».

В минувшем сезоне Грилиш принял участие в 32 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и пятью результативными передачами. Вирц сыграл 45 встреч во всех соревнованиях, где забил 16 голов и сделал 15 ассистов.

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