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Акинфеев назвал самый сложный период в своей карьере

Акинфеев назвал самый сложный период в своей карьере
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Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев ответил на вопрос о наиболее напряжённом периоде своей карьеры.

«Самый главный хейт был в 2014 году после чемпионата мира, [матча] с Южной Кореей. Это самое сложное время в карьере. Не мог смотреть в глаза ребятам, потому что подвёл. Возможно, глупость с моей стороны, и нужно было извиниться, сказать, что подвёл. Я ушёл в себя, ни один человек не помог справиться с этим.

Затем прилетел домой, 1,5 месяца старался никуда не выходить, как раз был отпуск, избегал людей. Потихонечку начал общаться с ребятами из ЦСКА на сборах, Слуцкий, Газзаев, семья затем помогли. Начал возвращаться в нормальное русло. Мне хотелось начать новый чемпионат очень хорошо, но я боялся перегореть. Думал: «А если будет такой же удар?» Ты всё время смотришь на эти перчатки. Слава богу, всё наладилось, мы выиграли чемпионат, обошли сильный «Зенит» с Халком и Витселем.

Жизнь наладилась, однако было тяжело вернуться обратно», — сказал вратарь в интервью на YouTube-канале Александра Соколовского.

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