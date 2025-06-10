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Трансфер Меньяна из «Милана» в «Челси» сорвался — Фабрицио Романо

Трансфер Меньяна из «Милана» в «Челси» сорвался — Фабрицио Романо
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Сделка по переходу 29-летнего вратаря «Милана» Мика Меньяна в «Челси» сорвалась. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, лондонский клуб не оказался готов заплатить за французского голкипера цену, установленную «россонери», которые, в свою очередь, не захотели её снижать. Подчёркивается, что «Милан» поднял стоимость Меньяна из-за срочности трансфера ввиду скорого участия «Челси» на клубном чемпионате мира. Лондонская команда готова довериться имеющимся у неё вратарям.

Ранее СМИ сообщали о договорённости между клубами о переходе Меньяна за € 18 млн.

В минувшем сезоне француз принял участие в 53 матчах во всех турнирах, 15 из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.

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