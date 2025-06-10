Канте может перейти из «Аль-Иттихада» в «Аль-Хиляль» на время клубного ЧМ — The Athletic

Саудовский «Аль-Хиляль» ведёт переговоры о подписании контракта с полузащитником сборной Франции и «Аль-Иттихада» Н'Голо Канте. Как сообщает журналист The Athletic Давид Орнштейн в своём аккаунте в соцсети X (ранее Twitter), француз может сменить клуб на правах краткосрочной аренды.

По данным источника, «Аль-Хиляль» собирается арендовать Н`Голо Канте на время клубного чемпионата мира – 2025 в США. Диалог по поводу перехода 34-летнего полузащитника продолжается, соглашение ещё не достигнуто, но есть оптимизм по поводу скорого завершения сделки.

Клубный чемпионат мира пройдёт с 14 июня по 13 июля. «Аль-Хиляль» станет единственным представителем Саудовской Аравии на турнире. Соперниками серебряного призёра Про-Лиги по группе H станут мадридский «Реал», «Ред Булл Зальцбург» и мексиканская «Пачука».