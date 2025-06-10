Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Беларусь — Россия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Канте может перейти из «Аль-Иттихада» в «Аль-Хиляль» на время клубного ЧМ — The Athletic

Канте может перейти из «Аль-Иттихада» в «Аль-Хиляль» на время клубного ЧМ — The Athletic
Аудио-версия:
Комментарии

Саудовский «Аль-Хиляль» ведёт переговоры о подписании контракта с полузащитником сборной Франции и «Аль-Иттихада» Н'Голо Канте. Как сообщает журналист The Athletic Давид Орнштейн в своём аккаунте в соцсети X (ранее Twitter), француз может сменить клуб на правах краткосрочной аренды.

По данным источника, «Аль-Хиляль» собирается арендовать Н`Голо Канте на время клубного чемпионата мира – 2025 в США. Диалог по поводу перехода 34-летнего полузащитника продолжается, соглашение ещё не достигнуто, но есть оптимизм по поводу скорого завершения сделки.

Клубный чемпионат мира пройдёт с 14 июня по 13 июля. «Аль-Хиляль» станет единственным представителем Саудовской Аравии на турнире. Соперниками серебряного призёра Про-Лиги по группе H станут мадридский «Реал», «Ред Булл Зальцбург» и мексиканская «Пачука».

Материалы по теме
Роналду больше не сыграет в Саудовской Аравии? Всё о возможном трансфере
Роналду больше не сыграет в Саудовской Аравии? Всё о возможном трансфере
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android