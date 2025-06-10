Джанашия: ЦСКА лучше АЕКа — через год-два в России тоже будут еврокубки

Экс-форвард «Локомотива» Заза Джанашия отреагировал на информацию об уходе Марко Николича с поста главного тренера ЦСКА. По данным СМИ, специалист продолжит карьеру в греческом АЕКе.

«Удивило, что Николич покинул ЦСКА, ведь команда хорошо выступила в этом сезоне. Но, видимо, в Греции ему предложили больше денег. В чём ещё причина ухода? У ЦСКА же хорошая команда с качественными футболистами. Армейцы лучше АЕКа! Еврокубки? У нас это тоже скоро будет — через год-два всё вернётся. А также у нас больше денег. Как теперь Николич вернётся в Россию? Его же никто больше не возьмёт!» — сказал Джанашия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.