Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Беларусь — Россия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Sky Sport Italia: Гаттузо — фаворит в борьбе за должность нового тренера сборной Италии

Sky Sport Italia: Гаттузо — фаворит в борьбе за должность нового тренера сборной Италии
Комментарии

47-летний Дженнаро Гаттузо является основным претендентом на пост главного тренера сборной Италии после увольнения Лучано Спаллетти. Об этом сообщает Sky Sport Italia.

По информации источника, Итальянская федерация футбола также рассматривает кандидатуры других чемпионов мира 2006 года Фабио Каннаваро и Даниэле Де Росси, однако Гаттузо опережает их.

5 июня 47-летний специалист покинул пост главного тренера хорватского «Хайдука». В течение карьеры Гаттузо также возглавлял «Марсель», «Валенсию», «Наполи», «Милан» и другие команды. После двух туров группового этапа квалификации к чемпионату мира 2026 года сборная Италии набрала три очка и занимает третье место.

Материалы по теме
Спаллетти заявил, что покинет пост тренера сборной Италии после матча с Молдавией

Гаттузо сбрил бороду впервые за 22 года:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android