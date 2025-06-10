Sky Sport Italia: Гаттузо — фаворит в борьбе за должность нового тренера сборной Италии

47-летний Дженнаро Гаттузо является основным претендентом на пост главного тренера сборной Италии после увольнения Лучано Спаллетти. Об этом сообщает Sky Sport Italia.

По информации источника, Итальянская федерация футбола также рассматривает кандидатуры других чемпионов мира 2006 года Фабио Каннаваро и Даниэле Де Росси, однако Гаттузо опережает их.

5 июня 47-летний специалист покинул пост главного тренера хорватского «Хайдука». В течение карьеры Гаттузо также возглавлял «Марсель», «Валенсию», «Наполи», «Милан» и другие команды. После двух туров группового этапа квалификации к чемпионату мира 2026 года сборная Италии набрала три очка и занимает третье место.

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