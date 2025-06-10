«Манчестер Сити» объявил о приходе в клуб двух новых тренеров

Тренерский штаб английского «Манчестер Сити» пополнили два новых специалиста. Как сообщает пресс-служба «горожан», к команде главного тренера Хосепа Гвардиолы присоединились Пепейн Лейндерс и Джеймс Френч. Оба ранее работали в «Ливерпуле» в штате немца Юргена Клоппа.

«Мы рады подтвердить два ключевых назначения в составе команды Пепа. Тренерский штаб первой команды пополнили Пепейн Лейндерс (назначен помощником главного тренера) и Джеймс Френч (присоединяется к команде в качестве тренера по стандартам)», — говорится в сообщении пресс-службы в официальном аккаунте «Манчестер Сити» в соцсети X (ранее Twitter).