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«Манчестер Сити» объявил о приходе в клуб двух новых тренеров

«Манчестер Сити» объявил о приходе в клуб двух новых тренеров
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Тренерский штаб английского «Манчестер Сити» пополнили два новых специалиста. Как сообщает пресс-служба «горожан», к команде главного тренера Хосепа Гвардиолы присоединились Пепейн Лейндерс и Джеймс Френч. Оба ранее работали в «Ливерпуле» в штате немца Юргена Клоппа.

«Мы рады подтвердить два ключевых назначения в составе команды Пепа. Тренерский штаб первой команды пополнили Пепейн Лейндерс (назначен помощником главного тренера) и Джеймс Френч (присоединяется к команде в качестве тренера по стандартам)», — говорится в сообщении пресс-службы в официальном аккаунте «Манчестер Сити» в соцсети X (ранее Twitter).

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