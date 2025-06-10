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Агенты Жерсона сегодня обсудят с представителями «Зенита» трансфер игрока — Нето

Агенты Жерсона сегодня обсудят с представителями «Зенита» трансфер игрока — Нето
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Сегодня, 10 июня, агенты полузащитника «Фламенго» Жерсона проведут встречу с представителями «Зенита», что может повлиять на судьбу трансфера. Об этом сообщает журналист Хулио Мигель Нето в соцсети Х (ранее Twitter).

Журналист Андре Эрнан дополняет, что Жерсон положительно воспринимает перспективу перехода в клуб с берегов Невы.

Жерсон вернулся во «Фламенго» в январе 2023 года. До этого он выступал за команду с 2019 по 2021 год. В составе красно-чёрных хавбек сыграл 250 матчей во всех турнирах, в которых отметился 18 голами и 34 результативными передачами. Нынешнее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2030 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.

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