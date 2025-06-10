Равиль Нетфуллин покинул «Торпедо»

Полузащитник Равиль Нетфуллин ушёл из «Торпедо», стороны расторгли контракт по обоюдному согласию. Об этом сообщается на официальном сайте московского клуба.

«Равиль, благодарим за профессиональное отношение к тренировочному процессу и высокую самоотдачу, проявленную в матчах. Желаем удачи в дальнейшей игровой карьере!» — сказано в сообщении автозаводцев.

Нетфуллин играл за чёрно-белых с 2020 года по июнь 2023 года и с июля 2024 года по май 2025 года. Полузащитник провёл 138 встреч за «Торпедо», забил 10 голов и отдал 12 результативных передач. По итогам прошедшего сезона Первой лиги Нетфуллин был признан лучшим полузащитником турнира.