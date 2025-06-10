Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Беларусь — Россия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Равиль Нетфуллин покинул «Торпедо»

Равиль Нетфуллин покинул «Торпедо»
Комментарии

Полузащитник Равиль Нетфуллин ушёл из «Торпедо», стороны расторгли контракт по обоюдному согласию. Об этом сообщается на официальном сайте московского клуба.

«Равиль, благодарим за профессиональное отношение к тренировочному процессу и высокую самоотдачу, проявленную в матчах. Желаем удачи в дальнейшей игровой карьере!» — сказано в сообщении автозаводцев.

Нетфуллин играл за чёрно-белых с 2020 года по июнь 2023 года и с июля 2024 года по май 2025 года. Полузащитник провёл 138 встреч за «Торпедо», забил 10 голов и отдал 12 результативных передач. По итогам прошедшего сезона Первой лиги Нетфуллин был признан лучшим полузащитником турнира.

Материалы по теме
«Желаю «Торпедо» в будущем стать чемпионом России!» Кононов возвращается в РПЛ
Эксклюзив
«Желаю «Торпедо» в будущем стать чемпионом России!» Кононов возвращается в РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android