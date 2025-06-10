«Зенит» предложил € 15 млн «Галатасараю» за 25-летнего хавбека — Türkiye Gazetesi

«Зенит» сделал предложение «Галатасараю» в размере € 15 млн за 25-летнего полузащитника Габриэла Сару. Об этом сообщает Fanatik со ссылкой на Türkiye Gazetesi в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, сине-бело-голубые были готовы платить бразильскому футболисту € 4,5 млн в год. Однако Сара отказался от перехода в санкт-петербургский клуб.

Сара перешёл в «Галатасарай» из «Норвича» летом 2024 года. За этот период он принял участие в 45 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и 10 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 22 млн.

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