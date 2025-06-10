Беларусь — Россия: стартовые составы команд на товарищеский матч

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Сегодня, 10 июня, сборная России проведёт товарищеский матч с национальной командой Беларуси. Встреча пройдёт на новом Национальном стадионе в Минске (Беларусь), торжественно открытом 7 июня. Начало матча – в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Состав сборной России: Лунёв, Адамов, Сильянов, Абдулкадыров, Горшков, Баринов (капитан), Кисляк, Пруцев, Гладышев, Пиняев, Сергеев.

Состав сборной Беларуси: Лапоухов, Мартынович, Политевич, Забелин, Пигас, Яблонский, Эбонг, Печенин, Громыко, Лисакович, Мельниченко.

Главным арбитром встречи назначен судья Саят Карабаев. Ему будут помогать его соотечественники – ассистенты судьи Юрий Тихонюк и Дмитрий Белоградов. Резервным арбитром стал белорус Амин Кургхели. В предыдущем матче сборная России сыграла вничью с национальной командой Нигерии со счётом 1:1.