Акинфеев сравнил финансовые возможности «Зенита» и ЦСКА

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев высказался о роли финансовых вложений в современном футболе.

— Насколько деньги в нынешнем футболе решают бо́льшую часть?

— Не бо́льшую часть, но влияют на качество привозимых футболистов. Ты затронул «Зенит», я у них не видел в последнее время трансферы ниже 15 млн. Я не копаюсь в деньгах «Зенита», мне это неинтересно, но, судя по статистике, они за последние 10 лет потратили на игроков $ 300 млн. А ты понимаешь, что твоя команда не может, условно, тратить на игрока даже $ 5 млн. В 2018 году из ЦСКА ушли девять или 10 человек и, не обижая никого, но, из игроков, приезжающих за € 150-300 тыс., ты не соберёшь команду, которая борется за тройку. Не бывает чудес, вот и вся разница. Деньги — не главное, однако в сборке качественного состава очень важны, — сказал Акинфеев в интервью на YouTube-канале Александра Соколовского.

Последний раз ЦСКА оказывался чемпионом России в сезоне-2015/2016. До завершения минувшего розыгрыша РПЛ «Зенит» становился чемпионом страны шесть раз подряд.

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