Инвестор «Черноморца» Шишкарёв высказался о финансировании клуба на следующий сезон ФНЛ

Инвестор «Черноморца» Сергей Шишкарёв высказался на тему финансирования новороссийского клуба на следующий сезон ФНЛ.

«Знаю, что в свете моих заявлений по поводу взаимоотношений Группы компаний «Дело» и футбольного клуба «Черноморец» возникло немало домыслов и переживаний за дальнейшую судьбу команды. Ещё раз хотел бы подчеркнуть, что мне дорог родной Новороссийск, в социальные проекты которого мы продолжаем вкладывать серьёзные средства. Об этом планирую позже рассказать подробнее. Мне дорог и «Черноморец», за который я болею с детства и в который только за последние три года ГК «Дело» инвестировала более 2 млрд рублей. Но, повторюсь, когда по не зависящим от тебя причинам невозможно добиться поставленной цели, просто нет смысла вкладывать деньги. Более того, это даже неадекватно с точки зрения бизнеса. Поэтому участвовать в деятельности клуба в том же формате мы больше не будем, но, как обещал, двигаемся дальше с учётом реалий, меняем приоритеты.

Получил много обращений, суть которых сводится к тому, что без поддержки ГК «Дело» «Черноморец» может исчезнуть с футбольной карты страны. Я чётко осознаю, что для местных болельщиков это будет настоящая трагедия. Её совместными усилиями допустить нельзя. Поэтому, ещё раз взвесив все составляющие, я принял решение о том, что компания выделит клубу бюджет для выступления в следующем сезоне в Футбольной национальной лиге. Как и говорил ранее, все обязательства по прошедшему сезону будут выполнены.

Слышал выступление на прямой линии с горожанами мэра Андрея Кравченко, который пообещал не оставить «Черноморец» без поддержки. Очень надеюсь, что так и будет», — передаёт слова Шишкарёва корреспондент «Чемпионата» Олег Лысенко.

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