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Инвестор «Черноморца»: каких бы результатов клуб ни добивался, выйти в РПЛ не получится

Инвестор «Черноморца»: каких бы результатов клуб ни добивался, выйти в РПЛ не получится
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Президент группы компаний «Дело», председатель наблюдательного совета «Черноморца» Сергей Шишкарёв дал комментарий на тему дальнейшей стратегии клуба.

«Мы со своей стороны понимаем, что, каких бы результатов ни добивалась команда, выйти в Премьер-Лигу в нынешних условиях у неё не получится, поэтому выбираем стратегическую линию, которая предполагает работу над созданием инфраструктуры, вложения в детский спорт и другие не менее важные проекты. Если городская администрация приведёт принадлежащий ей стадион «Центральный» в состояние, соответствующее критериям РПЛ, сможем говорить о новом будущем для «Черноморца». Параллельно и приоритетно держим в фокусе проект строительства нового стадиона», — передаёт слова Шишкарёва корреспондент «Чемпионата» Олег Лысенко.

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