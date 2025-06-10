Инвестор «Черноморца»: каких бы результатов клуб ни добивался, выйти в РПЛ не получится

Президент группы компаний «Дело», председатель наблюдательного совета «Черноморца» Сергей Шишкарёв дал комментарий на тему дальнейшей стратегии клуба.

«Мы со своей стороны понимаем, что, каких бы результатов ни добивалась команда, выйти в Премьер-Лигу в нынешних условиях у неё не получится, поэтому выбираем стратегическую линию, которая предполагает работу над созданием инфраструктуры, вложения в детский спорт и другие не менее важные проекты. Если городская администрация приведёт принадлежащий ей стадион «Центральный» в состояние, соответствующее критериям РПЛ, сможем говорить о новом будущем для «Черноморца». Параллельно и приоритетно держим в фокусе проект строительства нового стадиона», — передаёт слова Шишкарёва корреспондент «Чемпионата» Олег Лысенко.