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Акинфеев — о незабитом пенальти Смолова на ЧМ-2018: надо принять и идти дальше

Акинфеев — о незабитом пенальти Смолова на ЧМ-2018: надо принять и идти дальше
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Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев прокомментировал ситуацию, в которой оказался бывший футболист сборной России Фёдор Смолов после чемпионата мира-2018. Нападающий не реализовал пенальти в послематчевой серии с командой Хорватии в 1/4 финала турнира. Российская команда тогда потерпела поражение.

— Федя не забил пенальти, на него обрушилась волна хейта. Ты, как капитан, что чувствуешь в этот момент и как себя ведёшь?
— Дело не только в капитанстве, нужно не то что выгораживать, а высказать свою точку зрения. Мы Феде тогда сказали, чтобы он не переживал. Со стороны игроков было полное доверие, поддержка. Никто камень в огород не кинул, ситуации бывают разные. Это произошло, ты ничего не сделаешь. Надо принять и идти дальше.

Никогда никто не говорил, что Смолов виноват в поражении. То же самое можно сказать про меня, когда от Модрича не отбил, мяч попал в руку, затем в штангу и залетел. Всё можно так же перевернуть — сказал вратарь в интервью на YouTube-канале Александра Соколовского.

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