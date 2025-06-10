Нидерланды — Мальта: текстовая онлайн-трансляция матча отбора к ЧМ-2026 начнётся в 21:45

Сегодня, 10 июня, состоится матч 4-го тура группы G квалификационного турнира к чемпионату мира 2026 года, в котором встретятся сборные Нидерландов и Мальты. Игра пройдёт на стадионе «Эйроборг» в Гронингене (Нидерланды). Стартовый свисток судьи прозвучит в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После одного матча квалификационного турнира к чемпионату мира 2026 года сборная Нидерландов набрала три очка и занимает третье место в квартете G. После трёх туров соревнования мальтийская национальная команда заработала одно очко и располагается на последней, пятой строчке.

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: