«Ростов» объявил о назначении нового генерального директора

«Ростов» в телеграм-канале объявил о назначении Игоря Гончарова на должность генерального директора. Подчёркивается, что данное решение принял совет директоров клуба в связи с истечением контракта Вадима Рыбакова.

«Решением совета директоров на должность генерального директора утверждён Игорь Гончаров. Игорь Валерьевич уже приступил к обязанностям. Что касается тренерского штаба, который руководил командой в конце минувшего сезона, он продолжит свою работу», – приводит слова председателя совета директоров АО ФК «Ростов» Игоря Сорокина пресс-служба клуба.

По итогам минувшего сезона чемпионата России «Ростов» занял восьмое место. Донской клуб дошёл до Суперфинала Фонбет Кубка России.

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