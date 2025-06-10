В ульяновской «Волге» отреагировали на выход команды в Первую лигу

Директор футбольного клуба «Волга» Ульяновск Михаил Наволкин высказался о выходе команды в Мелбет Первую лигу.

«Мы не так давно участвовали в Первой лиге. Мы вылетели из ФНЛ, а потом из «Золота» Второй лиги – в «Серебро». Но мы вернулись в «Золото», а затем и в Первую лигу. Мы очень счастливы! Это работа всей команды, начиная от футболистов и тренеров и заканчивая всем административным штабом. В первую очередь благодарен президенту клуба и губернатору, которые нас поддерживали на протяжении всего чемпионата. Выход ульяновской «Волги» заслужен.

Конечно, усиления команды под Первую лигу будут — мы уже работаем в этом направлении. У нас есть намеченные футболисты, с которыми хотели бы сотрудничать. Работа ведётся. Аренда игроков у клубов из РПЛ — тоже как вариант. У нас есть опыт. Мы брали Багателию из «Факела» и считаем это удачным опытом», — сказал Наволокин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В 17-м туре 2-го этапа группы «Золото» Леон-Второй лиги А ульяновская «Волга» победила на выезде «Ленинградец» (3:1) и досрочно обеспечила себе выход в Первую лигу сезона-2025/2026. В активе команды 31 набранное очко.