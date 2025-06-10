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Акинфеев поделился эмоциями от перемен в составе ЦСКА

Акинфеев поделился эмоциями от перемен в составе ЦСКА
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Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, как он воспринимал перемены в составе армейцев.

— Ты не раз говорил, что для тебя ЦСКА — жизнь. Тот же 2018 год, когда много кто ушёл, завершил карьеру. Твои мысли в момент, когда от твоего детища отрывают важную часть?
— Было грустно, много раз говорил, что прослезился, когда Березуцких, Игнашевича провожали. Наверное, нужно было сделать прощальный матч или что-то такое, но я смотрел на табло и понимал, что игра закончится и их больше не будет. Понимал, что будет трудно, твои родные люди ушли. Однако мы ещё продержались полгода, дважды обыграли «Реал», стрельнули. А потом — всё, чудес не бывает, пошла чехарда с пятым и шестым местом, — сказал вратарь в интервью на YouTube-канале Александра Соколовского.

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