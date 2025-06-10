Акинфеев рассказал, как на него повлияла профессиональная карьера

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев ответил, как на него повлияла карьера профессионального футболиста.

— У тебя забрала что-то профессиональная карьера?

— Если взять медийность, то я такой человек, люди не виноваты, когда подходят за автографом или фотографией. Я учусь, становлюсь мягче, реагирую по-другому. Раздражительность к автографам и фотографиям нужно убирать, я не имею права не дать автограф или не сфотографироваться, люди превыше всего.

Касаемо того, забрала ли что-то карьера, я ни о чём не жалею. Всё так и должно быть в жизни: что сам хотел, то и получил. Не думаю, что что-то потерял, — сказал вратарь в интервью на YouTube-канале Александра Соколовского.