«Зенит» предложил заплатить € 25 млн за Жерсона тремя частями — O Globo

«Зенит» предложил «Фламенго» заплатить € 12,5 млн за полузащитника Жерсона сразу и ещё € 12,5 млн — двумя платежами в 2027 и 2028 годах. Об этом сообщает O Globo.

По информации источника, таким способом сине-бело-голубые захотели выплатить сумму отступных, прописанную в контракте 28-летнего футболиста. Однако красно-чёрные ответили категорическим отказом и отметили, что «Зениту» придётся выплатить € 25 млн сразу, если санкт-петербургский клуб хочет, чтобы переход Жерсона состоялся.

Жерсон вернулся во «Фламенго» в январе 2023 года. До этого он выступал за команду с 2019 по 2021 год. В составе красно-чёрных хавбек сыграл 250 матчей во всех турнирах, в которых отметился 18 голами и 34 результативными передачами. Нынешнее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2030 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.

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