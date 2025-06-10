Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Беларусь — Россия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Зенит» предложил заплатить € 25 млн за Жерсона тремя частями — O Globo

«Зенит» предложил заплатить € 25 млн за Жерсона тремя частями — O Globo
Аудио-версия:
Комментарии

«Зенит» предложил «Фламенго» заплатить € 12,5 млн за полузащитника Жерсона сразу и ещё € 12,5 млн — двумя платежами в 2027 и 2028 годах. Об этом сообщает O Globo.

По информации источника, таким способом сине-бело-голубые захотели выплатить сумму отступных, прописанную в контракте 28-летнего футболиста. Однако красно-чёрные ответили категорическим отказом и отметили, что «Зениту» придётся выплатить € 25 млн сразу, если санкт-петербургский клуб хочет, чтобы переход Жерсона состоялся.

Жерсон вернулся во «Фламенго» в январе 2023 года. До этого он выступал за команду с 2019 по 2021 год. В составе красно-чёрных хавбек сыграл 250 матчей во всех турнирах, в которых отметился 18 голами и 34 результативными передачами. Нынешнее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2030 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.

Материалы по теме
Агенты Жерсона сегодня обсудят с представителями «Зенита» трансфер игрока — Нето

Самый дорогой трансфер в истории футбола:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android