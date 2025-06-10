Сафонов опубликовал фото с Хвичей из самолёта «ПСЖ» по дороге в США на клубный ЧМ

Голкипер сборной России и французского «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов поделился совместной фотографией с грузинским вингером команды Хвичей Кварацхелией по дороге в США. Там пройдёт клубный чемпионат мира — 2025, в котором «ПСЖ» примет участие.

«Сегодня нас ждёт долгий полёт в Лос-Анджелес. Это первое посещение США, так что для меня многое будет в новинку. Постараюсь побольше вам рассказывать и очень жду, что будет много интересного. 12 часов в полёте, надеюсь, пролетят незаметно», — написал фото Сафонов в телеграм-канале.

Фото: Личный архив Матвея Сафонова

Соперниками «ПСЖ» по группе B станут испанский «Атлетико», бразильский «Ботафого» и американский «Сиэтл Саундерс». В 1-м туре парижане сыграют с мадридским клубом. Матч назначен на воскресенье, 15 июня.