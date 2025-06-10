Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Беларусь — Россия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Киран Тирни вернулся в «Селтик»

Киран Тирни вернулся в «Селтик»
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник Киран Тирни поделился впечатлениями от возвращения в «Селтик». Срок действия соглашения игрока с «Арсеналом» подошёл к концу, состав «кельтов» он пополнил в качестве свободного агента, подписав контракт до 2030 года.

«Снова находиться здесь в форме «Селтика» — просто замечательно. Я уже общался с тренером, мы с ним ранее работали вместе, мы всегда были на связи.

Когда ты уезжаешь из дома, то растёшь и узнаёшь новое для себя. Год я провёл в Испании, изучая новый для себя язык и играя в новой для себя лиге, однозначно я стал другим человеком.

Моя цель заключается в том, чтобы «Селтик» оставался таким же успешным, как всегда, нужно сохранить наше место на вершине, брать новые трофеи и хорошо выступать за команду», — приводит слова Тирни официальный сайт «кельтов».

Тирни является воспитанником клуба из Глазго, на взрослом уровне он защищал цвета этой команды с 2015 по 2019 год.

Материалы по теме
«Селтик» проведёт товарищеские матчи в Италии — The Sun
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android