Киран Тирни вернулся в «Селтик»

Защитник Киран Тирни поделился впечатлениями от возвращения в «Селтик». Срок действия соглашения игрока с «Арсеналом» подошёл к концу, состав «кельтов» он пополнил в качестве свободного агента, подписав контракт до 2030 года.

«Снова находиться здесь в форме «Селтика» — просто замечательно. Я уже общался с тренером, мы с ним ранее работали вместе, мы всегда были на связи.

Когда ты уезжаешь из дома, то растёшь и узнаёшь новое для себя. Год я провёл в Испании, изучая новый для себя язык и играя в новой для себя лиге, однозначно я стал другим человеком.

Моя цель заключается в том, чтобы «Селтик» оставался таким же успешным, как всегда, нужно сохранить наше место на вершине, брать новые трофеи и хорошо выступать за команду», — приводит слова Тирни официальный сайт «кельтов».

Тирни является воспитанником клуба из Глазго, на взрослом уровне он защищал цвета этой команды с 2015 по 2019 год.