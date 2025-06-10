«Динамо» объявило об уходе Эли Дасы из клуба

Московское «Динамо» в телеграм-канале объявило, что 32-летний защитник Эли Даса покидает клуб в связи с истечением срока действия контракта.

«Благодарим за профессиональное отношение к делу и любовь к клубу!» — написано в телеграм-канале бело-голубых.

Даса присоединился к «Динамо» осенью 2022 года в качестве свободного агента. За этот период защитник принял участие в 78 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и пятью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1 млн.

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