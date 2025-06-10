Акинфеев ответил, какой совет он дал бы себе 18-летнему

39-летний вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев ответил, что он посоветовал бы себе в 18-летнем возрасте.

«Оставаться настоящим, глупо говорить, чтобы не было травм. Честным, настоящим, открытым для всех, таким, какой есть, не юля. Ложь больше всего раздражает в жизни», — сказал Акинфеев в интервью на YouTube-канале Александра Соколовского.

39-летний голкипер выступает в составе взрослой команды красно-синих с 2003 года. За этот период он принял участие в 797 матчах во всех турнирах, 332 из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1 млн.

Материалы по теме Акинфеев рассказал, как на него повлияла профессиональная карьера

Первый обладатель Кубка УЕФА из России: