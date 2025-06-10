Капитан «Барселоны» тер Штеген может перейти в «Манчестер Юнайтед» — TEAMtalk

«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к 33-летнему вратарю и капитану «Барселоны» Марку-Андре тер Штегену. Об этом сообщает TEAMtalk.

По информации источника, «красные дьяволы» рассматривают несколько вариантов для замены голкипера Андре Онана, однако тер Штеген является наиболее вероятным из них. Подчёркивается, что на текущий момент манкунианцы не делали официального предложения по переходу немецкого футболиста. Также тер Штеген уже проинформирован, что не входит в планы сине-гранатовых.

Вратарь сборной Германии выступает в составе каталонского клуба с лета 2014 года. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

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