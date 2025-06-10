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Андрей Малых ушёл из «Оренбурга»

Андрей Малых ушёл из «Оренбурга»
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Защитник Андрей Малых покинул «Оренбург». Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Срок соглашения футболиста с клубом подошёл к концу, стороны его не продлили. За «Оренбург» игрок провёл 15 сезонов, принял участие в 395 встречах, завоевал с командой два чемпионства в Первой лиге.

«Молодым юношей в 2010 году Андрей перешёл из родного кировского «Динамо» в «Газовик». Менялись тренеры, лиги и даже название клуба. В расцвете карьеры защитника в клубе случайно узнали, что ударение в фамилии «Малых», оказывается, на первый слог.

Не каждый клуб может похвастать таким капитаном. У нас в истории навсегда есть капитан Андрей Малых, и мы будем этим гордиться!

После заключительного матча с «Рубином» Андрей покинул расположение команды и отправился в родной Киров. Но мы ещё обязательно встретимся и скажем легенде спасибо!» — сказано на официальном сайте «Оренбурга».

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