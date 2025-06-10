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Экс-тренер Садулаева Байтиев: Лечи усилит ЦСКА, но пока сам не знает, какое решение примет

Экс-тренер Садулаева Байтиев: Лечи усилит ЦСКА, но пока сам не знает, какое решение примет
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Бывший тренер «Ахмата» Иса Байтиев высказался о возможном трансфере вингера сборной России Лечи Садулаева в московский ЦСКА. Ранее «Чемпионат» сообщал, что армейцы являются главным претендентом на игрока грозненцев, а «Краснодар» вышел из переговоров.

«Лечи может играть в любой команде РПЛ. Не знаю, какое в итоге решение примут он и руководство. Что-то с «Краснодаром» у него не получилось, надеюсь, с ЦСКА получится. Для Лечи такой переход станет большим плюсом. Он подойдёт ЦСКА, как и другим командам, у него есть дриблинг, удар, обе ноги рабочие, он не затеряется.

Сейчас он уехал в сборную, стараюсь его не тревожить. У него сейчас у самого много вопросов в голове, сам не знает, какое решение примет. Думаю, всё будет хорошо. Он станет усилением для ЦСКА», — сказал Байтиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Ранее стало известно, что ЦСКА может включить в сделку по переходу Садулаева своего игрока. Сообщалось, что армейцы предложили клубу из Грозного центрального защитника Матвея Лукина как часть компенсации за полузащитника.

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