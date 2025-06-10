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Романо: «Барселона» подписывает Жоана Гарсию, контракт рассчитан на пять лет

Романо: «Барселона» подписывает Жоана Гарсию, контракт рассчитан на пять лет
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24-летний вратарь «Эспаньола» Жоан Гарсия переходит в «Барселону». Согласованы все необходимые документы, связанные с этой сделкой. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, сине-гранатовые могут выплатить отступные за испанского голкипера на следующей неделе. Гарсия подпишет с каталонским клубом контракт, рассчитанный на пять лет.

Ранее СМИ сообщали, что испанский гранд заплатит € 25 млн за 24-летнего игрока.

Гарсия выступает в составе взрослой команды «Эспаньола» с лета 2021 года. За этот период он принял участие в 67 матчах во всех турнирах, 21 из которых отыграл «на ноль». Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.

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