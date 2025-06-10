Беларусь — Россия: Гладышев открыл счёт в матче на 21-й минуте
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В эти минуты сборная России проводит товарищеский матч с национальной командой Беларуси. Игра проходит на новом Национальном стадионе в Минске (Беларусь), торжественно открытом 7 июня. В качестве главного арбитра встречу обслуживает Саят Карабаев (Казахстан). На момент написания новости счёт 1:0 в пользу россиян. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
10 июня 2025, вторник. 20:00 МСК
Беларусь
1-й тайм
0 : 3
Россия
0:1 Гладышев – 21' 0:2 Гладышев – 24' 0:3 Гладышев – 33'
На 21-й минуте форвард московского «Динамо» Ярослав Гладышев вывел сборную России вперёд.
Матч со сборной Беларуси — второй для подопечных Валерия Карпина во время июньского тренировочного сбора. Ранее, 6 июня, на стадионе «Лужники» в Москве сборная России встречалась с национальной командой Нигерии. Игра завершилась вничью (1:1).
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